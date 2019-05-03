Экс-тренер Хаддерсфилда возглавит Шальке Коноплянки

Новости спорта: Бывший тренер Хаддерсфилда Дэвид Вагнер согласился стать новым тренером Шальке.

Бывший тренер Хаддерсфилда Дэвид Вагнер согласился стать новым тренером Шальке, сообщает Sky Sports.

Гельзенкирхенцы находятся в поиске наставника, ведь не будут продолжать работу с Хубом Стевенсом, который сейчас находится на должности исполняющего обязанности главного тренера и будет работать лишь до конца сезона.

Вагнер возглавлял Хаддерсфилд до января нынешнего года, сумев вывести Терьеров в английскую Премьер-лигу по итогам кампании 2016/17.

За Кобальтовых выступает вингер сборной Украины Евгений Коноплянка, не имевший постоянного места в составе в нынешнем сезоне (20 матчей во всех турнирах, 1 гол).

На сегодняшний день Шальке занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги и расположился непосредственно над зоной вылета.

В воскресенье, 5 мая, действующий вице-чемпион страны на своем поле встретится с Аугсбургом.