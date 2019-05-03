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Экс-тренер Хаддерсфилда возглавит Шальке Коноплянки

Экс-тренер Хаддерсфилда возглавит Шальке Коноплянки
08:43 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Бывший тренер Хаддерсфилда Дэвид Вагнер согласился стать новым тренером Шальке.

Бывший тренер Хаддерсфилда Дэвид Вагнер согласился стать новым тренером Шальке, сообщает Sky Sports.

Гельзенкирхенцы находятся в поиске наставника, ведь не будут продолжать работу с Хубом Стевенсом, который сейчас находится на должности исполняющего обязанности главного тренера и будет работать лишь до конца сезона.

Вагнер возглавлял Хаддерсфилд до января нынешнего года, сумев вывести Терьеров в английскую Премьер-лигу по итогам кампании 2016/17.

За Кобальтовых выступает вингер сборной Украины Евгений Коноплянка, не имевший постоянного места в составе в нынешнем сезоне (20 матчей во всех турнирах, 1 гол).

На сегодняшний день Шальке занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги и расположился непосредственно над зоной вылета.

В воскресенье, 5 мая, действующий вице-чемпион страны на своем поле встретится с Аугсбургом.

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ФК Шальке 04, Футбол, Новости футбола, Дэвид Вагнер.
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