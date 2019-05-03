Роналду может стать тренером

Новости спорта: Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможной карьере тренера.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своей адаптации в туринском клубе, а также ответил на вопрос о возможной карьере тренера.

"В каком бы клубе я не играл, куда бы не переходил, я остаюсь собой и не пытаюсь казаться лучше других. Моя рабочая этика всегда одинакова.

В "Ювентусе“ я отлично адаптировался. Одно дело говорить, а другое — делать. Именно поэтому я выиграл пять золотых мячей и столько же Кубков чемпионов.

Карьера тренера? Почему бы и нет. Такой вариант нельзя исключать", - сказал Роналду в интервью AS.