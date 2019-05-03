Месси забил 600-й гол за Барселону: интересная статистика

Новости спорта: На это у аргентинского нападающего ушло ровно 14 лет.

Накануне Барселона в рамках полуфинала Лиги чемпионов обыграла Ливерпуль со счетом 3:0. Дублем в этом матче отметился Лео Месси. Второй гол стал для него 600-м в клубной карьере. Примечательно, что вчера исполнилось 14 лет со дня, когда Месси забил свой первый гол за Барсу.

Приведем статистику аргентинца в клубной карьере. Сколько голов, какими частями тела забивал Лео? Много ли его голов были забиты из-за пределов штрафной? Сколько штрафных он забил? Кто отдал больше всего ассистов на Месси? Какой команде он забивал чаще остальных?

Чем забивал:

Левой ногой – 491;

Правой ногой – 85;

Головой – 22

Грудью – 1;

Рукой – 1.

С какой дистанции забивал:

Из штрафной – 501;

Из-за пределов штрафной – 99;

Типы голов:

Пенальти – 70 (11,67%);

Штрафные – 42 (7%);

Остальные – 488 (81,33%);

Соревнования:

Ла Лига: 417;

Лига чемпионов – 112;

Копа дель Рей – 50;

Суперкубок Испании – 13;

Другие – 8.

Ассисты на Месси:

Дани Алвес – 42;

Луис Суарес – 41;

Андреас Иньеста – 37;

Хави – 31;

Педро – 25.

Любимые команды:

Севилья – 36;

Атлетико – 29;

Валенсия – 27;

Реал Мадрид – 26;

Эспаньол – 25.

Напомним, «Барселона» на своем поле нанесла поражение «Ливерпулю» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Ответный матч пройдет на «Энфилде» 7 мая.