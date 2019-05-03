Месси забил 600-й гол за Барселону: интересная статистика

Накануне Барселона в рамках полуфинала Лиги чемпионов обыграла Ливерпуль со счетом 3:0. Дублем в этом матче отметился Лео Месси. Второй гол стал для него 600-м в клубной карьере. Примечательно, что вчера исполнилось 14 лет со дня, когда Месси забил свой первый гол за Барсу.
Приведем статистику аргентинца в клубной карьере. Сколько голов, какими частями тела забивал Лео? Много ли его голов были забиты из-за пределов штрафной? Сколько штрафных он забил? Кто отдал больше всего ассистов на Месси? Какой команде он забивал чаще остальных?
Чем забивал:
Левой ногой – 491;
Правой ногой – 85;
Головой – 22
Грудью – 1;
Рукой – 1.
С какой дистанции забивал:
Из штрафной – 501;
Из-за пределов штрафной – 99;
Типы голов:
Пенальти – 70 (11,67%);
Штрафные – 42 (7%);
Остальные – 488 (81,33%);
Соревнования:
Ла Лига: 417;
Лига чемпионов – 112;
Копа дель Рей – 50;
Суперкубок Испании – 13;
Другие – 8.
Ассисты на Месси:
Дани Алвес – 42;
Луис Суарес – 41;
Андреас Иньеста – 37;
Хави – 31;
Педро – 25.
Любимые команды:
Севилья – 36;
Атлетико – 29;
Валенсия – 27;
Реал Мадрид – 26;
Эспаньол – 25.
Напомним, «Барселона» на своем поле нанесла поражение «Ливерпулю» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Ответный матч пройдет на «Энфилде» 7 мая.