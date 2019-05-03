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Сегодня УЕФА вынесет решение по делу Мораеса

Сегодня УЕФА вынесет решение по делу Мораеса
10:16 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости спорта: Федерации Португалии и Люксембурга не скрывают, что их консультируют специалисты из Украины.

Вчера состоялось заседание контрольного, этического и дисциплинарного комитетов УЕФА по делу натурализации форварда сборной Украины Жуниора Мораеса. По информации FootBoom, стороны объявили свои аргументы, комитет взял паузу для вынесения вердикта.

Представители футбольных федераций Португалии и Люксембурга во время заседания заявили, что им предоставляют консультации по этому вопросу специалисты из Украины.

Ожидается, что решение вынесут сегодня в первой половине дня.

Напомним, соперники Украины в матчах отбора на Евро-2020 - сборные Португалии и Люксембурга подали жалобу в УЕФА. Они считают, что ФФУ нарушила нормы натурализации нападающего Жуниора Мораеса и тот не имел права играть за сборную Украины.

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Сборная Украины, ФФУ, Новости футбола, Жуниор Мораес.
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