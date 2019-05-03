Сегодня УЕФА вынесет решение по делу Мораеса

Вчера состоялось заседание контрольного, этического и дисциплинарного комитетов УЕФА по делу натурализации форварда сборной Украины Жуниора Мораеса. По информации FootBoom, стороны объявили свои аргументы, комитет взял паузу для вынесения вердикта.
Представители футбольных федераций Португалии и Люксембурга во время заседания заявили, что им предоставляют консультации по этому вопросу специалисты из Украины.
Ожидается, что решение вынесут сегодня в первой половине дня.
Напомним, соперники Украины в матчах отбора на Евро-2020 - сборные Португалии и Люксембурга подали жалобу в УЕФА. Они считают, что ФФУ нарушила нормы натурализации нападающего Жуниора Мораеса и тот не имел права играть за сборную Украины.