Официально: УЕФА вынес решение по делу Мораеса

Новости спорта: УЕФА не наказал Украину за натурализацию бразильского нападающего Жуниора Мораеса.

Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.

Об этом сообщил президент ФФУ Андрей Павелко на своей странице в фейсбуке.

«Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и ее игроков – настоящих патриотов Украины, и в УЕФА, и в ФИФА. А Жуниор уже доказал, что является ее патриотом.

Ведь в то время, когда немало футболистов после начала войны на Донбассе покинули Украину, Мораес остался верен нашей стране, выбрав ее новой родиной для своей семьи и сделав сознательный гражданский выбор в пользу нашего государства.

Таким образом Жуниор продемонстрировал хороший пример патриотизма для молодого поколения и будущих игроков национальной сборной. Браво Мораес! Искренне желаю футболисту успехов и забитых голов за главную команду Украины», – написал Павелко в фейсбуке.

Напомним, на неправомерность участия Мораеса в матчах за сборную Украины подали жалобу в УЕФА сборные Португалии и Люксембурга – соперники Украины в матчах отбора на Евро-2020.