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Чех: мечтаю выиграть Лигу Европы

Чех: мечтаю выиграть Лигу Европы
11:19 Пт, 3 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Голкипер хочет эффектно завершить карьеру.

Для вратаря Арсенала Петра Чеха матч против Валенсии (3:1) стал последним домашним в еврокубках, а возможно, и во всей карьере.

«Это была моя последняя домашняя игра в еврокубках, так что ощущения немного странные», — цитирует слова Чеха после встречи официальный сайт Арсенала.

«Я хотел победить, чтобы улучшить шансы воплотить свою мечту в жизнь – выиграть трофей в последнем матче. И благодаря моим товарищам по команде, у нас хороший задел».

Ответный поединок Валенсия и Арсенал проведут 9 мая. В другом полуфинале Лиги Европы Айнтрахn и Челси сыграли вничью 1:1 во Франкфурте-на-Майне.

До окончания сезона в Премьер-лиге Арсенал сыграет дома против Брайтона 5 мая и на выезде с Бернли 12 мая, однако в АПЛ основным вратарем Канониров является Бернд Лено.

В нынешнем сезоне Чех сыграл в 20 матчах во всех турнирах (9 сухих), пропустив 20 голов.

После завершения карьеры Петр Чех может стать техническим директором Челси.

 

 

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Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Петр Чех, Новости футбола.
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