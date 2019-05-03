Чех: мечтаю выиграть Лигу Европы

Новости спорта: Голкипер хочет эффектно завершить карьеру.

Для вратаря Арсенала Петра Чеха матч против Валенсии (3:1) стал последним домашним в еврокубках, а возможно, и во всей карьере.

«Это была моя последняя домашняя игра в еврокубках, так что ощущения немного странные», — цитирует слова Чеха после встречи официальный сайт Арсенала.

«Я хотел победить, чтобы улучшить шансы воплотить свою мечту в жизнь – выиграть трофей в последнем матче. И благодаря моим товарищам по команде, у нас хороший задел».

Ответный поединок Валенсия и Арсенал проведут 9 мая. В другом полуфинале Лиги Европы Айнтрахn и Челси сыграли вничью 1:1 во Франкфурте-на-Майне.

До окончания сезона в Премьер-лиге Арсенал сыграет дома против Брайтона 5 мая и на выезде с Бернли 12 мая, однако в АПЛ основным вратарем Канониров является Бернд Лено.

В нынешнем сезоне Чех сыграл в 20 матчах во всех турнирах (9 сухих), пропустив 20 голов.

После завершения карьеры Петр Чех может стать техническим директором Челси.