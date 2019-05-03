"Невероятно": Пеле поздравил Месси с 600-м голом (Видео)

Новости спорта: Легендарный футболист поздравил форварда Барселоны.

Лучший игрок XX века Пеле поздравил другого уже легендарного игрока — Лионеля Месси. Нападающий Барселоны в рамках полуфинала Лиги чемпионов против Ливерпуля отметился дублем.

Второй гол, забитый со штрафного, стал 600-м в клубной карьере Месси.

"Я хотел бы поздравить Вас, Лионель Месси, с вашим 600-м голом в составе Барселоны. Ну и какой способ забить его! Невероятно", — такое сообщение появилось в официальном твиттер-аккаунте Пеле.

Напомним, что совсем недавно Пеле критиковал Месси за то, что у него есть только один невероятный навык.