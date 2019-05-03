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Реал нашел альтернативу Погба

Реал нашел альтернативу Погба
12:18 Пт, 3 Май 2019 Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Донни Ван де Бек может переехать в Мадрид.

"Реал" может приобрести Донни Ван де Бека в том случае, если трансфер Погба в мадридский клуб сорвется, как сообщает Marca. Слухи по поводу переезда чемпиона Мира в Мадрид ходят уже достаточно долго, но какой-либо конкретики вокруг перехода футболиста нет.

Тем не менее, 26-летний француз остается приоритетом "Реала" на летнее межсезонье. Ранее сообщалось, что переходу Погба мешает желание Сульшера оставить игрока в команде, высокая зарплата и агент-скандалист Мино Райола.

В качестве запасного плана "сливочные" готовы рассмотреть вариант с приобретением ван де Бека. В текущем сезоне 22-летний нидерландец сыграл 53 матча за "Аякс", забил 16 голов и оформил 11 голевых пасов.

Погба заявил о переходе в Реал

Контракт игрока с голландцами рассчитан до 2022 года. Донни отметил, что решения о собственном будущем собирается принимать только по окончанию сезона.

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Поль Погба, Футбол, Новости футбола, Донни Ван де Бек.
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