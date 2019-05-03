Арсенал назвал главную трансферную цель на лето

Новости спорта: Лондонский Арсенал хочет укрепить оборону защитником Хетафе Джене

Защитник Хетафе Джене Даконам вошел в список интересов Арсенала, утверждает Marca. Канониры видят в 27-летнем тоголезце усиление обороны команды.

Арсенал еще не делал предложение по Джене. В контракте защитника прописана клаусула в 35 миллионов евро.

Даконам помогает Хетафе идти на 4-м месте в Ла Лиге, которое дает право на попадание в групповой этап Лиги чемпионов. При этом Хетафе пропустил 31 мяч в чемпионате, а сам Джене сыграл в 32 матчах чемпионата Испании в этом сезоне.

Арсенал также стремится попасть в ЛЧ, но после 36 туров Премьер-лиги идет пятым, отставая от Челси на 2 очка. У Канониров 49 пропущенных мячей в АПЛ.

Также Арсенал может квалифицироваться в Лигу чемпионов, если выиграет Лигу Европы. В первом полуфинальном матче с Валенсией лондонцы победили 3:1. В другом полуфинале Айнтрахт дома сыграл 1:1 с Челси.

Следующий поединок Арсенал проведет в Премьер-лиге против Брайтона 5 мая, а 9 мая сразится с Валенсией.