"Страшное невезение": игрок Ливерпуля выбыл до конца сезона

Новости спорта: Кейта выбыл на срок более двух месяцев и пропустит Кубок Африки.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал сроках восстановления полузащитника Наби Кейта, получившего травму в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3).

«Страшное невезение. У Наби разрыв сухожилия, и он пропустит минимум два месяца. Это очень плохие новости – и не только для нас, но и для него самого, потому что впереди Кубок Африки. В последних матчах он набрал отличную форму, но иногда в жизни и футболе происходят такие вещи. Это не здорово, всё очень серьёзно», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Кубок африканских наций, на который Кейта должен был отправиться в составе сборной Гвинеи, пройдёт в Египте в период с 21 июня по 19 июля.

24-летний хавбек перешёл в «Ливерпуль» летом прошлого года. В нынешнем сезоне он провёл 25 матчей в английской Премьер-лиге, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.