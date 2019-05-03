УЕФА объявил команду недели в Лиге Европы по итогам матчей 2.05.2019

Новости спорта: По одному игроку Айнтрахта и Валенсии попали в команду недели Лиги Европы по итогу первых полуфиналов.

Накануне в Лондоне и Франкфурте состоялись полуфинальные матчи Лиги Европы, в которых Арсенал обыграл Валенсию, а Айнтрахт и Челси сильнейшего не выявили.

Символическая сборная недели: Трапп (Айнтрахт) — Эмерсон, Давид Луиз (оба — Челси), Диахаби (Валенсия), Колашинац (Арсенал) — Мэйтленд-Найлз, Джака (оба — Арсенал), Лофтус-Чик, Педро (оба — Челси) — Обамеянг, Ляказетт (оба — Арсенал).\

Обамеянг, Давид Луис и другие... Команда недели в #ЛигаЕвропы! Кого не хватает? pic.twitter.com/wspHRXj5BH — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 3 мая 2019 г.

Ответные полуфинальные матчи состоятся 9 мая.