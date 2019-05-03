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Роналду: Есть люди, которые с дробовиком ждут, когда Криш промахнется

Роналду: Есть люди, которые с дробовиком ждут, когда Криш промахнется
15:42 Пт, 3 Май 2019 Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Португалец Криштиану Роналду признался, как справляется с давлением.

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал изданию As о давлении, сопровождающим игрока.

«Я не думаю, что люди думают, что я робот. Но они видят меня как человека, у которого никогда не может быть проблем, который никогда не может расстраиваться, никогда не может беспокоиться.

Люди ассоциируют меня с успехом, деньгами и отсутствием проблема. Как может быть Криштиану расстроен или огорчен, если у него есть миллионы? Нужно понимать, что люди не думают так же, как ты, они не переживают те же самые моменты, их культура не выходит за рамки того, что им дозволено.

Но я это понимаю. Я знаю, что есть люди, которые с дробовиком ждут, когда Криш промахнется с пенальти или не забьет в решающем матче. Но это часть жизни, я должен быть готов. Я много лет готов».

Матч «Ювентус» — «Торино» будет транслироваться, начиная с 21:30.

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Сборная Португалии, Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А.
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