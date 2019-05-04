Сульшер: Удивитесь, если узнаете, кто хочет перейти в Манчестер Юнайтед

Новости спорта: Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер сказал, что клуб остаётся привлекательным для топ-футболистов, несмотря на скромные результаты в последних сезонах.

"Мы ещё можем попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, шансы сохраняются. Но можем и не попасть. Вы удивитесь, сколько агентов говорят, что их клиенты в будущем хотят стать частью нашего клуба.

"Манчестер Юнайтед" привлекает футболистов. Люди понимают, что большой клуб с таким потенциалом в конце концов снова добьётся успеха. Да, сейчас мы переживаем непростые времена. Команда провела несколько сезонов не так, как ожидала, но мы хотим как можно скорее всё изменить.

Никто не знает, окажемся ли мы в Лиге чемпионов. Но футболисты всё равно хотят присоединиться к "МЮ". Вы удивитесь, если узнаете, о каких именах идёт речь", — приводит слова норвежского специалиста Sky Sports.

За два тура до конца нынешнего сезона английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице и отстаёт от зоны Лиги чемпионов на три очка. В оставшихся матчах "красные дьяволы" на выезде сыграют с "Хаддерсфилд Таун" и дома встретятся с "Кардифф Сити".