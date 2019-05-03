Президент Барселоны: Уверен, что Месси не уйдет от нас

Новости спорта: Президент Барселоны Хосеп Бартомеу понимает, что Лионель Месси не сможет играть вечно.

Хосеп Бартомеу признался, что уже начинает задумываться о том, какой Барселона будет после ухода Лионеля Месси, однако надеется, что это произойдет еще не скоро.

"Я не знаю, сколько еще будет играть Месси — три года, четыре, пять лет, а, может, до 45-ти, — сказал президент Барселоны в интервью The Guardian. – Я постоянно говорю нашим молодым игрокам, таким, как Дембеле, Артур, Ленгле: "Учитесь у Месси, пока есть возможность, максимально используйте каждую минуту". Я не знаю, когда Лионель решит закончить свою карьеру, но уверен, что он не уйдет от нас, а уйдет из футбола. Это человек одной команды. И даже когда он перестанет играть, все равно останется с нами".

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против Ливерпуля Месси еще раз продемонстрировал свою гениальность, будучи лидером на поле и великолепно исполнив штрафной, доведя количество своих забитых голов до 600.