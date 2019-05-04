Павелко о деле Мораеса: Важная победа всего украинского футбола

Жуниор Морес не нарушил ни одного закона в составе сборной Украины в матчах против Португалии и Люксембурга. Так, требования по натурализации Мораеса были четко придержаны.
Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал победу украинской стороны на юридическом поле.
«Это очень важная победа всего украинского футбола. Правовое решение подтверждает, что у нашей сборной есть большое будущее. За каждого нашего игрока мы будем бороться и отстаивать интересы страны. Это был принципиальный вопрос и дело чести - отстоять интересы нашей сборной, нашего игрока.
Важно, что на стороне Украины были факты и правда. Все процедуры, которые необходимо было соблюсти, с нашей стороны были выполнены и решение подтвердило, что мы действовали по закону», - заявил Павелко.