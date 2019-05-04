Генк Малиновского разгромил Антверпен (Видео)

Новости спорта: Украинец Руслан Малиновский помог Генку разгромить Антверпен.

В пятницу «Генк» 7-м туре плей-офф чемпионата Бельгии дома принимал «Антверпен». Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут.

На 25-й минуте Малиновский ударом с пенальти открыл счет в матче, а на 66-й минуте был заменен. «Генк» разгромил соперника со счетом 4:0.

«Генк» - «Антверпен» - 4:0

Голы: 1:0 – 25, пенальти Малиновский, 2:0 – 55 Саматта, 3:0 – 57 Ито, 4:0 – 90, пенальти Хейнен.

«Генк» – Вукович, Уронен, Деваст (Сейгерс, 89), Мехле, Айду, Хейнен, Малиновский (Ваутерс, 66), Берге, Троссард, Ито, Саматта (Гано, 83).

«Антверпен» – Болат, Юклеред, Арсланагич, ван Дамм, Говеа, Ятабаре, Баби (Овусу-Ачеампонг, 63), Харун, Иву Родригеш (Болинги, 77), Давид Симау (Рафаелов, 67), Мбокани.

Предупреждения: Мбокани (35), Говеа (52), Баби (59), Иву Родригеш (64), Харун (66), Арсланагич (81).

Эта победа позволила «Генку» закрепиться на первом месте в плей-офф, а «Антверпен» по-прежнему идет третьим.