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Леганес без Лунина и Кравца крупно обыграл Севилью

Леганес без Лунина и Кравца крупно обыграл Севилью
08:28 Сб, 4 Май 2019 Телеграф championat.com Фото: ФК Леганес

Новости спорта: «Севилья» потерпела разгром от «Леганеса» и опустилась на 5-е место в Примере.

В матче 36-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Леганес». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Автором первого мяча на 8-й минуте встречи стал нападающий Юссеф Эн-Несири после передачи форварда Мартина Брайтвайта. До перерыва Брайтвайт увеличил преимущество команды гостей. В конце игры полузащитник Оскар Арнаис довёл счёт до разгромного, голевой пас вновь отдал Брайтвайт.

Для «Севильи» это поражение стало вторым подряд и третьим в последних четырёх матчах в чемпионате Испании. «Леганес» прервал серию без побед, которая состояла из пяти встреч (три ничьи, два поражения).

«Севилья», набрав 55 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, «Леганес» (45) — девятое.

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ФК Севилья, Примера, Новости спорта, ФК Леганес.
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