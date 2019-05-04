Роналду спас Ювентус от поражения

Новости спорта: В матче 35-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграл вничью в туринском дерби с «Торино» — 1:1.

Матч 35-го тура итальянской Серии A между туринским Ювентусом и Торино завершился ничьей (1:1).

Торино смог выйти вперед уже на 18-й минуте матча. Лукич воспользовался ошибкой защитников и уверенно пробил с близкой дистанции – 0:1.

Ювентус смог сравнять счет лишь усилиями Роналду. На 84-й минуте встречи португалец головой замкнул фланговую передачу от Спинацоллы.

Ювентус — Торино 1:1

Гол: Роналду, 84 — Лукич, 18.

Ювентус: Щесны — Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Куадрадо (Перейра, 78), Пьянич, Матюиди, Бернардески (Де Шильо, 85) — Кин, Роналду.

Торино: Сиригу — Иццо, Н'Кулу, Бремер — Де Сильвестри (Дзадза, 89), Лукич (Айна, 78), Ринкон, Ансальди — Мейте, Беренгер (Баселли, 70) — Белотти.

Предупреждения: Матюиди, Бонуччи, Бернардески — Ринкон, Лукич, Бремер.