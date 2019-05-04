Где и когда смотреть матчи Динамо и Шахтера 4 мая

Новости спорта: Сегодня лидеры украинской Премьер-лиги проведут свои матчи.

В субботу, 4 мая, матчем между луганской "Зарей" и "Мариуполем" стартует 27-й тур чемпионата Украины по футболу среди клубов Премьер-лиги.

Встречу с запорожской "Славутич-Арены", которая начнется в 14.00, будет транслировать телеканал "Униан".

В этот же день на столичном НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" встретится с "Александрией" (17.00, "2+2"), а донецкий "Шахтер" в Харькове - со "Львовом" (19.30, "Футбол 2").

В воскресенье, 5 мая, пройдут заключительные три поединка 27-го тура. Донецкий "Олимпик" в Киеве принимает полтавскую "Ворсклу" (14.00, "Футбол 1"), "Карпаты" на львовском стадионе "Украина" - "Арсенал-Киев" (17.00, ZIK), а "Десна" в Чернигове - одесский "Черноморец" (17.00, "Футбол 1").