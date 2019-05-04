Шахтер сыграет против Львова без Пятова и Марлоса

Новости спорта: Хавбек Тарас Степаненко может сыграть в матче УПЛ.

«Шахтер» на матч с ФК «Львов» ожидаемо прибыл без травмированных Андрея Пятова и Марлоса. Зато имеет шанс сыграть Тарас Степаненко, который был под вопросом на эту встречу.

Вратари: Алексей Шевченко, Анатолий Трубин.

Защитники: Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили.

Полузащитники: Маркос Антонио, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Дентиньо, Тайсон, Манор Соломон, Фернандо, Веллингтон Нем, Тете.

Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде.

Игра начнется сегодня в 19:30.

Если «Шахтер» с отрывом лидирует в турнирной таблице, то «Львов» занимает последнее место в верхней шестерке: 30 очков – на 3 меньше, чем у «Мариуполя». Отметим, что пятой команде УПЛ для попадания в квалификацию Лиги Европы следует надеяться на победу «горняков» в финале Кубка с «Ингульцом» 15 мая.

Для «Шахтера» это 50-й домашний матч на ОСК «Металлист» во всех турнирах.