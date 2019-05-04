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Роналду: Барселона не для меня

Роналду: Барселона не для меня
10:25 Сб, 4 Май 2019 Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: Португальский футболист не рассматривает жизнь в Барселоне.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что не рассматривает Барселону в качестве места для жизни.

«Жизнь в Барселоне? Нет, этот город не для меня. Бывал там один или два раза, и у меня сложилось впечатление, что Криштиану им не очень нравится. Но это нормально, потому что мы были соперниками. Это не проблема», — приводит слова Роналду Sport.es.

Напомним, на протяжении девяти лет Роналду выступал за мадридский «Реал». В период с 2009 по 2018 год за «Королевский клуб» португальский нападающий провёл 438 матчей и забил 450 мячей. Криштиану — лучший бомбардир в истории «сливочных».

 
 
 
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Filho de peixe sabe nadar

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

В составе «Реала» Роналду выиграл 16 трофеев. Летом прошлого года нападающий перешёл в «Ювентус» за € 117 млн.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Барселона, Новости футбола.
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