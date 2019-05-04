Мораес: Я благодарен Украине за все

Новости спорта: Форвард сборной Украины – о нашумевшем деле с его натурализацией.

Футболист национальной сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного органа УЕФА относительно правомерности его выступлений за национальную команду в матчах с Португалией и Люксембургом.

«В течение последнего месяца я очень переживал, однако Андрей Павелко сразу заверил меня, что ФФУ действовала законно и мы докажем нашу правоту. Безусловно, эта ситуация заставила понервничать, но правда на нашей стороне.

Я люблю Украину, моя семья любит Украину, и я благодарен Украине за все. Хочу всем сказать слова благодарности за поддержку. Это победа нашей дружной команды и ее поклонников.

Со своей стороны могу сказать, что в каждой игре буду прилагать все усилия для того, чтобы наша сборная успешно выступила в отборочном цикле чемпионата Европы-2020», – сказал Мораес.