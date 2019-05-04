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Хави начнет карьеру главного тренера

Хави начнет карьеру главного тренера
12:52 Сб, 4 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Хави возглавит «Аль-Садд» из Катара.

Легенда «Барселоны» Хави станет главным тренером катарского «Аль-Садд», за который сейчас выступает. Об этом в своём "твиттере" сообщил журналист испанского издания AS Хави Мигель.

По информации источника, 39-летний полузащитник, на днях объявивший о завершении карьеры игрока по окончании сезона, уже подписал тренерский контракт с клубом сроком до 2020 года.

В «Аль-Садд» Хави перешёл летом 2015 года из «Барселоны» в качестве свободного агента. В составе нынешнего клуба Хави сыграл 84 матча, забил 22 мяча и отдал 28 результативных передач. За «Барселону» футболист выступал в период с 1998 по 2015 год. Сыграв 769 матчей, Хави является рекордсменом по количеству проведённых матчей за каталонский клуб.

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Хави, Новости футбола, ФК Аль-Садд.
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