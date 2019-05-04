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Форвард Динамо Соль: Я учу украинский и русский

Форвард Динамо Соль: Я учу украинский и русский
13:03 Сб, 4 Май 2019 Телеграф terrikon.com

Новости спорта: Испанский нападающий Фран Соль поведал. как проходит адаптация в украинском клубе.

Нападающий «Динамо» Фран Соль рассказал, как он научился писать на украинском языке, которым часто пользуется в своих социальных сетях.

«Пишу в своем Инстаграме на украинском, потому что я сейчас в Украине, я должен это делать, так правильно. Я пока в украинском не мастак, поэтому использую Google translate или спрашиваю у своего учителя. Я учу украинский и русский. Получается такой микс. Но я должен знать русский, потому что Хацкевич говорит по-русски. Но стараюсь учить и некоторые слова на украинском. Для меня это полезно.

Общение с партнерами по команде? Бойко классно говорит по-испански. Когда я приехал в «Динамо», я очень обрадовался, что могу с кем-то поговорить на родном языке. Шапаренко немного говорит по-английски, Миколенко тоже. В общем я понимаю шутки партнеров.

Единственное, что меня волновало до переезда в Украину - это футбол. Мяч - круглый, а поле везде одинаковое. Конечно, я читал много всего об Украине, но я пообщался с людьми и они заверили меня, что все здесь хорошо», - сказал Соль в интервью FootballHub.

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УПЛ, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Фран Соль.
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