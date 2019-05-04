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Селезнев: Я мог перейти в Вест Хэм

Селезнев: Я мог перейти в Вест Хэм
14:28 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Трибуна

Новости спорта: Украинский форвард Селезнев по прозвищу "Царь" вспомнил о переходе в испанский клуб.

Форвард «Малаги» Евгений Селезнев рассказал о переходе в испанский клуб из «Акхисар Беледие».

«У меня было много предложений, но убедила перейти именно «Малага». Даже если бы у меня было шесть, семь или восемь вариантов в Турции с большей зарплатой, чем в «Малаге», это не было бы решающим фактором. Главное, что Муньис (тренер «Малаги» – прим.) позвонил мне и сказал, что хочет меня видеть.

Это привело к большим переменам в моей жизни, потому что в Турции у меня было имя, у меня было все. Я знаю, что я уже не молод, что это риск, но я хочу играть в стартовом составе.

У меня были возможности сделать это на более ранней стадии карьеры, но я сказал нет командам вроде «Бетиса» или «Леванте». Я был слишком глуп. Я мог бы также поехать в Англию – в «Болтон», «Вест Хэм»... Но я сказал нет, я предпочел остаться в Украине, потому что у меня было все. Я был в «Шахтере», в «Днепре»... Мне не нужно было никаких перемен в жизни», – сказал Селезнев.

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ФК Малага, Примера, Новости футбола, Евгений Селезнев.
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