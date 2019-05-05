Барселона договорилась о трансфере хавбека Гронингена

По информации нидерландского издания De Telegraaf, руководство Барселоны договорилось с коллегами из Гронингена о трансфере 18-летнего футболиста.
За Людовита Рейса каталонцы заплатят 8 миллионов евро. Игрок уже летом переберется в стан "блаугранас".
В нынешнем сезоне юный хавбек стал основным игроком Гронингена. На его счету 27 матчей в Эредивизи, 24 из которых он начал в стартовом составе. Отметился голом и ассистом.
В сезоне-2017/18 также 11 раз выходил в старте на матчи чемпионата Нидерландов.
Выступает за юниорскую сборную Нидерландов до 19 лет.