Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча Шахтер - Львов.

Сегодня, 4 мая, в Харькове на стадионе "Металлист" состоится матч 27-го тура чемпионата Украины Шахтер - Львов. Начало игры в 19:30 по киевскому времени, прямая видео трансляция встречи на телеканале "Футбол 2". "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию матча. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов встречи.

Шахтер 5:0 Львов

Голы: Альваро 17' (АГ), Велингтон Нем 51', Болбат 55', Коваленко 62', Алан Патрик 75'

Предупреждения: Велингтон Нем 9' - Борзенко 41'

Матч окончен!

2 минуты добавлено к матчу.

88' - Бандура вновь в игре после удара Исмаили.

85' - Тайсон со штрафного пробил выше ворот.

78' - Замена у Шахтера: вместо Коваленко вышел Дентиньо.

78' - Бандура забирает мяч после прострела с левого фланга.

Видео гола Алана Патрика:

75' - Гол! Алан Патрик забивает вкасание после прострела с правого фланга.

75' - Замена у Шахтера: Бондарь поменял Болбата.

69' - Опасно! Тете пробивал с угла вратарской - Бандура выручил.

66' - Замена у Шахтера: Тете поменял Нема.

66' - Замена у Львова: Шина меняет Пернамбуко.

Видео гола Коваленко:

62' - Гол! Коваленко забивает после передачи Мораеса.

62' - Тайсон пробил с метров 15-и - выше ворот.

Видео гола Болбата:

55' - Гол! Болбат делает счет разгромным.

54' - Замена у Львова: вместо Липе вышел Сабино.

52' - Опасно! Маркос Антонио не сумел переиграть кипера гостей в ближнем бою, а добивание бразильца оказалось неточным.

Видео гола Нема:

51' - Гол! Велингтон Нем реализовал выход один на один, перебросив Бандуру.

47' - Болбат нарушил правила в атаке.

Начался второй тайм.

Лучшие моменты первого тайма:

Первый тайм окончен. Перерыв.

45+1' - Опасно! Бандура выручил после удара Маркоса Антонио с метров 13-и.

2 минуты добавлено к первому тайму.

38' - Тайсон пробил из пределов штрафной - мимо ворот.

36' - Липе пробил издали - Шевченко на месте.

34' - Опасно! Мораес не сумел перебросить Бандуру.

32' - Бандура уверенно играет на выходе.

27' - Пернамбуко пробил издали - мимо.

26' - Замена у Львова: вместо Висенте вышел Насонов.

24' - Коваленко пробил с линии штрафной - рядом со штангой.

19' - Педро пробил с острого угла - удар блокирован.

Видео автогола Альваро:

17' - Гол! Альваро забивает в свои ворота после серии рикошетов.

10' - Опасно! Бандура отбил удар Коваленко с метров 9-и - Тайсон на добивании был первым, но Бандура опять выручил.

9' - Велинтон Нем получил желтую карточку за симуляцию.

6' - Удар Алана Патрика с метров 25-и заблокирован.

6' - Опасно! Велингтон Нем не реализовал выходи один на один.

2' - Горняки, ожидаемо, взяли мяч под свой контроль.

Составы команд:

Шахтер: Шевченко - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Алан Патрик, Маркос Антонио - Нем, Коваленко, Тайсон - Мораес.

Запасные: Трубин, Степаненко, Бондар, Соломон, Тете, Кайоде.

Львов: Бандура - Висенте, Адамюк, Борзенко, Парамонов - Кадина, Липе - Альваро, Педро, Пернамбуко - Бруно.

Запасные: Сарнавский, Насонов, Шина, Фатеев, Сабино, Воронин.

По итогам 26 матчей Шахтер уверенно лидирует в УПЛ, опережая Динамо на 7 очков. Львов, в свою очередь, замыкает шестерку лучших. В предыдущем туре подопечные Паулу Фонсеки в сумасшедшем матче минимально обыграли Мариуполь, львовяне в 26-м туре УПЛ минимально уступили Динамо.