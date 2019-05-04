Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)

Сегодня, 4 мая, в Харькове на стадионе "Металлист" состоится матч 27-го тура чемпионата Украины Шахтер - Львов. Начало игры в 19:30 по киевскому времени, прямая видео трансляция встречи на телеканале "Футбол 2". "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию матча. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов встречи.
Шахтер 5:0 Львов
Голы: Альваро 17' (АГ), Велингтон Нем 51', Болбат 55', Коваленко 62', Алан Патрик 75'
Предупреждения: Велингтон Нем 9' - Борзенко 41'
Матч окончен!
2 минуты добавлено к матчу.
88' - Бандура вновь в игре после удара Исмаили.
85' - Тайсон со штрафного пробил выше ворот.
78' - Замена у Шахтера: вместо Коваленко вышел Дентиньо.
78' - Бандура забирает мяч после прострела с левого фланга.
Видео гола Алана Патрика:
75' - Гол! Алан Патрик забивает вкасание после прострела с правого фланга.
75' - Замена у Шахтера: Бондарь поменял Болбата.
69' - Опасно! Тете пробивал с угла вратарской - Бандура выручил.
66' - Замена у Шахтера: Тете поменял Нема.
66' - Замена у Львова: Шина меняет Пернамбуко.
Видео гола Коваленко:
62' - Гол! Коваленко забивает после передачи Мораеса.
62' - Тайсон пробил с метров 15-и - выше ворот.
Видео гола Болбата:
55' - Гол! Болбат делает счет разгромным.
54' - Замена у Львова: вместо Липе вышел Сабино.
52' - Опасно! Маркос Антонио не сумел переиграть кипера гостей в ближнем бою, а добивание бразильца оказалось неточным.
Видео гола Нема:
51' - Гол! Велингтон Нем реализовал выход один на один, перебросив Бандуру.
47' - Болбат нарушил правила в атаке.
Начался второй тайм.
Лучшие моменты первого тайма:
Первый тайм окончен. Перерыв.
45+1' - Опасно! Бандура выручил после удара Маркоса Антонио с метров 13-и.
2 минуты добавлено к первому тайму.
38' - Тайсон пробил из пределов штрафной - мимо ворот.
36' - Липе пробил издали - Шевченко на месте.
34' - Опасно! Мораес не сумел перебросить Бандуру.
32' - Бандура уверенно играет на выходе.
27' - Пернамбуко пробил издали - мимо.
26' - Замена у Львова: вместо Висенте вышел Насонов.
24' - Коваленко пробил с линии штрафной - рядом со штангой.
19' - Педро пробил с острого угла - удар блокирован.
Видео автогола Альваро:
17' - Гол! Альваро забивает в свои ворота после серии рикошетов.
10' - Опасно! Бандура отбил удар Коваленко с метров 9-и - Тайсон на добивании был первым, но Бандура опять выручил.
9' - Велинтон Нем получил желтую карточку за симуляцию.
6' - Удар Алана Патрика с метров 25-и заблокирован.
6' - Опасно! Велингтон Нем не реализовал выходи один на один.
2' - Горняки, ожидаемо, взяли мяч под свой контроль.
Составы команд:
Шахтер: Шевченко - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Алан Патрик, Маркос Антонио - Нем, Коваленко, Тайсон - Мораес.
Запасные: Трубин, Степаненко, Бондар, Соломон, Тете, Кайоде.
Львов: Бандура - Висенте, Адамюк, Борзенко, Парамонов - Кадина, Липе - Альваро, Педро, Пернамбуко - Бруно.
Запасные: Сарнавский, Насонов, Шина, Фатеев, Сабино, Воронин.
По итогам 26 матчей Шахтер уверенно лидирует в УПЛ, опережая Динамо на 7 очков. Львов, в свою очередь, замыкает шестерку лучших. В предыдущем туре подопечные Паулу Фонсеки в сумасшедшем матче минимально обыграли Мариуполь, львовяне в 26-м туре УПЛ минимально уступили Динамо.