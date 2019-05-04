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Хацкевич: Медали уже и так давно повесили на шею команде, которая идет на первом месте

Хацкевич: Медали уже и так давно повесили на шею команде, которая идет на первом месте
21:44 Сб, 4 Май 2019 Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о ничьей с "Александрией" (1:1).

- За ошибку, допущенную в начале матча, нас наказали. Сложилось все в комплексе: концентрация внимания, рикошет. Самое главное — мы позволили сопернику навесить с фланга. В таких ситуациях защитник не имеет права позволять спокойно разворачиваться и выполнять передачу.

Затем мы имели полное преимущество, но моменты не реализовали. Надо выжимать максимум. Есть определенные причины. Не всегда удается заменить травмированных и дисквалифицированных. Тем не менее, команда играла вперед, старалась. Где-то не хватило мастерства. Но те, которые выходит на поле, работают на своем максимуме.

- Чемпионская гонка проиграна?

- Пока теоретические шансы остаются, мы все равно будем играть до конца. Тем более, что впереди пять туров. А медали уже и так давно повесили на шею команде, которая сейчас идет на первом месте в таблице.

Динамо не смогло обыграть Александрию. Видео матча

- Кто виноват, что не удалось добиться победы сегодня?

- Я не будут винить кого-то. В таких поединках приходится тяжело: соперник "закрывается", и надо чаще стараться брать игру на себя, рисковать. Ребята пытались, через фланги вскрывали оборону, но нам не хватило креатива в центре. Шепелев один-два матча проведет здорово, а потом... Это уровень мастерства.

Мы имеем то, что имеем: большого выбора в атаке у нас нет. Молодые ребята, которые выходят на поле, стараются, получают какой-то шанс. Но класс есть класс. По тренировкам видно, каков уровень, например, Соля и Беседина.

А кто виноват, говорить не буду. Виноват всегда тренер. А ребята все равно молодцы.

- Оцените игру Кравченко?

- Про ошибку, которая привела к голу, я уже сказал выше - в эпизоде он должен был плотнее играть. На атаку Кравченко играл активно. Возможно, ему еще не хватает хитрости. Не всегда нужно обязательно подавать - иногда необходимо сыграть более тонко, остро. Тем более, "Александрия" - команда, которая хорошо играет в обороне, и против этого соперника надо постоянно искать второй темп. В целом, Кравченко сегодня делал все то, что он умеет.

- Цыганков, показалось, встал не с той ноги...

- Да, как-то так можно это описать. В перерыве даже пришлось с ним более серьезно поговорить, чем обычно, ведь он все-таки капитан. Очень долго входил в игру. Понятно, что на тебе особое внимание соперников. Но за счет этого мы получаем преимущество и в других зонах. Значит, надо стараться скорее избавляться от мяча. Во втором тайме Цыганков разбежался, обострял, но это надо делать с первых минут матча.

- Возможно, Русину нужно больше доверять?

- Шанс дается всем. Команда создала для Русина момент, он его реализовал. Но если в целом, то в ситуации, когда соперник закрывается, Де Пена более конструктивен - он более правильно выбирает позицию.

Даже если тебе дается десять минут игрового времени, ты должен этим пользоваться. Русин вышел и забил. Молодец! Но мы его видим каждый день, там еще много работы. В том числе, и в плане тактики. Перспектива у Русина, как и у других молодых ребят, хорошая, но "Динамо" — это не только перспектива. Мы и так обновили состав. К сожалению, далеко не всегда удается заменить опытных футболистов.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Александр Хацкевич, Новости футбола.
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