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Футболист едва не оторвал ногу сопернику: видео жуткого фола

Футболист едва не оторвал ногу сопернику: видео жуткого фола
11:07 Вс, 5 Май 2019 Телеграф football24.ua

Новости спорта: Матч чемпионата Боливии между Блумингом и Роял Пари был больше похож на бойцовский поединок, а не футбольную игру.

На 72-ой минуте игрок хозяев Леонардо Урапука пошел в сверхжесткое столкновения с полузащитником Рояла Матео Зохом. Результат – ужасный перелом ноги у последнего и справедливая красная карточка нарушителю.

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Матч получился на редкость результативным и крайне грубым. Игроки не жалели себя и соперника, до конца игры зрители увидели еще два удаления (по одному с каждой стороны), а рефери постоянно останавливал поединок из-за драк и провокаций.

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Футболисты Рояла все же сумели отомстить за товарища спортивным способом и вырвали победу со счетом 3:2.

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Травма, Футбол, Видео, Новости футбола, ФК Роял Пари.
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