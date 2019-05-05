Футболист едва не оторвал ногу сопернику: видео жуткого фола

Новости спорта: Матч чемпионата Боливии между Блумингом и Роял Пари был больше похож на бойцовский поединок, а не футбольную игру.

На 72-ой минуте игрок хозяев Леонардо Урапука пошел в сверхжесткое столкновения с полузащитником Рояла Матео Зохом. Результат – ужасный перелом ноги у последнего и справедливая красная карточка нарушителю.

Голкипер Видада сломал ногу в двух местах, столкнувшись с партнером – ужасные кадры Голкипер Видада сломал ногу в двух местах, столкнувшись с партнером – ужасные кадры

Матч получился на редкость результативным и крайне грубым. Игроки не жалели себя и соперника, до конца игры зрители увидели еще два удаления (по одному с каждой стороны), а рефери постоянно останавливал поединок из-за драк и провокаций.

Футболисты Рояла все же сумели отомстить за товарища спортивным способом и вырвали победу со счетом 3:2.