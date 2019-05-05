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Шаран: Доволен результатом матча с Динамо

Шаран: Доволен результатом матча с Динамо
15:31 Вс, 5 Май 2019 Телеграф football.ua Фото: ФК Александрия

Новости спорта: Наставник александрийцев доволен ничейным результатом с Динамо.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал поединок своей команды против киевского Динамо (1:1).

"После домашнего поражения от Зари у нас был очень серьезный разговор с футболистами. Так играть нельзя. Но мы знаем причину: многие футболисты не находились в должном физическом состоянии. Да и в плане психологии тоже были проблемы: многие думали, что задача завоевания бронзовых медалей уже выполнена".

"А вот я доволен отдачей футболистов нашей команды. Тем более, учитывая, что впервые в моей карьере я провел три вынужденные замены".

"Понимая кадровые проблемы Динамо, мы пытались навязать сопернику свою игру, которая не нравится техничным игрокам — это силовой футбол, единоборства. И по ходу того, как шла игра, мы почувствовали, что можем достичь успеха. Доволен результатом. Мы сделали один шаг к своей цели — завоеванию бронзовых медалей".

"На сто процентов я был бы доволен, если бы мы победили. Но такой результат — это слишком уж сложно для достижения, когда в соперниках киевское Динамо. Правда, иногда везение и уровень игры в обороне позволяют добиться максимального результата даже в таких поединках. Сегодня же, учитывая все вынужденные пертурбации, мы очень довольны ничейным результатом".

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Все по теме:

ФК Александрия, УПЛ, Владимир Шаран, ФК Динамо (Киев).
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