Ворскла не удержала победу в матче с Олимпиком

Новости спорта: Команды обменялись забитыми голами в первом матче игрового дня в украинской Премьер-лиге (1:1).

Вничью (1:1) завершился 6 мая в Киеве поединок 27-го тура футбольного чемпионата УПЛ между донецким "Олимпиком" и полтавской "Ворсклой".

Мячи на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского забили: Владимир Чеснаков (39-я минута) - у донетчан; Геннадый Пасич (65) - у полтавчан.

В составе гостей на 86-й минуте удален Евгений Мартыненко.

Два заключительных поединка тура также пройдут сегодня. "Карпаты" на львовском стадионе "Украина" принимают "Арсенал-Киев" (начало в 17.00, будет транслировать телеканал ZIK), "Десна" в Чернигове - одесский "Черноморец" (17.00, "Футбол 1").

Вчера, 4 мая, луганская "Заря" уступила "Мариуполю" - 0:1, киевское "Динамо" дома не сумело обыграть "Александрию" - ничья 1:1, донецкий "Шахтер" разгромил "Львов" - 5:0.

Положение команд:

первая шестерка - "Шахтер" - 70 очков, "Динамо" - 61, "Александрия" - 48, "Заря" - 38, "Мариуполь" - 36, "Львов" - 30;

вторая шестерка - "Десна" - 35, "Ворскла" - 34, "Олимпик" - 28, "Карпаты" - 25, "Арсенал-Киев" - 21, "Черноморец" - 18.

На втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.