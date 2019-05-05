Гвардиола: Варди - великолепный нападающий

Новости спорта: Босс "горожан" опасается нападающего "Лестера".

Накануне матча 37 тура против "Лестер Сити", наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о форварде "лисов" Джейми Варди.

"Его карьера говорит сама за себя. Нужно смотреть не только на последние игры, но нельзя не замечать, что сейчас он забивает в каждом матче. Он невероятен в этой лиге. Варди — великолепный нападающий. Он отлично двигается, отлично завершает атаки, сражается.

Мне кажется, раньше "Лестер" был контратакующей командой, но с приходом Брендана Роджерса у них появился другой стиль. Они могут использовать это, чтобы контролировать все части игры", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Игра между "Манчестер Сити" и "Лестером" состоится в понедельник, 6 мая, на стадионе "Этихад", матч начнется в 22:00 по Киеву.