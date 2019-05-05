Новости спорта: Гарет Бэйл разочарован решением Зидана не включить его в заявку на матч Примеры.

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл сильно расстроился из-за того, что главный тренер Зинедин Зидан не включил его в заявку команды на домашний матч 36-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом», сообщает Marca.

Учитывая травму форварда Карима Бензема, Бэйл рассчитывал выйти на поле в предстоящей игре. Валлиец всё ещё хочет проявить себя, чтобы остаться в «Реале».

«Он очень расстроен этой ситуацией», — сказал человек из окружения Бэйла.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Гарет принял участие в 29 встречах (21 — в стартовом составе). В активе 29-летнего нападающего 8 голов и 3 результативные передачи.

Матч «Реал» — «Вильярреал» состоится сегодня, 5 мая, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 17:15.

«Сливочные», набрав 65 очков, занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.