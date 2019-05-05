Челси обошел Тоттенхэм после разгрома Уотфорда

Новости спорта: В матче 37-го тура чемпионата Англии «Челси» разгромил «Уотфорд» со счётом 3:0.

Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни.

Счёт был открыт на 48-й минуте. Автором гола стал Рубен Лофтус-Чик, которому ассистировал Эден Азар. Через три минут преимущество лондонского клуба увеличил Давид Луис с паса Азара. На 75-й минуте счёт до крупного довёл Гонсало Игуаин. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Педро Родригес.

«Челси», набрав 71 очко, поднялся на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Уотфорд» (50) — на 10-м месте.

В следующем туре «Челси» на выезде сыграет с «Лестер Сити». «Уотфорду» предстоит домашняя встреча с «Вест Хэм Юнайтед». Оба матча состоятся 12 мая.