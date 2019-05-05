Реал победил Вильярреал со счетом 3:2

Новости спорта: В матче 36-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Вильярреал» со счётом 3:2.

Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано.

Счёт был открыт уже на 2-й минуте. Автором гола стал Мариано. На 11-й минуте гости восстановили равновесие благодаря голу Херара Морено с передачи Альваро Гонсалеса. В конце первого тайма «Реал» вывел вперёд Хесус Вальехо. На 49-й минуте третий гол в ворота «Вильярреала» забил Мариано с передачи Даниэля Карвахаля. В компенсированное время разрыв в счёте сократил Хауме Коста.

«Реал», набрав 68 очков, по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Вильярреал» (40) — на 15-м месте.

В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Реалом Сосьедад». Матч состоится 12 мая.