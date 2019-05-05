Косовский прокомментировал матч против Олимпика

Новости спорта: Наставник полтавчан не очень расстроился упущенной победе.

Исполняющий обязанности главного тренера полтавской "Ворсклы" Виталий Косовский дал комментарии после матча своей команды против донецкого "Олимпика":

"В целом результат матча для нас приемлемый. Первый тайм был приблизительно равным. Команды по очереди владели инициативой. Возможно, небольшое преимущество я все же отдал бы нашей команде. Нам удалось забить гол и повести в счете.

Но второй тайм, к сожалению, мы уступили во всех отношениях. Было тяжело, нам не хватило сил. При этом результат 1:1 - хороший для нас. Мы уезжаем в Полтаву в хорошем настроением. Как говорится: игра забывается – результат остается".

Напомним, в матче 27-го тура донецкий "Олимпик" и полтавская "Ворскла" разошлись миром - 1:1.