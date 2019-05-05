АПЛ. Арсенал не сумел обыграть Брайтон

Новости спорта: В матче 37-го тура чемпионата Англии «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 1:1.

Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Обслуживал матч арбитр Энтони Тейлор.

Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором гола стал Пьер-Эмерик Обамеянг, который реализовал 11-метровый. На 61-й минуте счёт сравнял Гленн Мюррей, который также забил с пенальти.

«Арсенал», набрав 67 очков, остался на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание «канониров» от 4-го места, которое даёт право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, составляет три очка. «Брайтон» (36) — на 17-м месте.

В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Бёрнли». «Брайтону» предстоит домашняя игра с «Манчестер Сити». Оба матча состоятся 12 мая.