Айнтрахт потерпел поражение от Байера со счетом 6:1

Новости спорта: «Байер» разгромил «Айнтрахт» со счётом 6:1, все голы были забиты до 37-й минуты.

Завершился матч 32-го тура немецкой Бундеслиги между «Байером» и «Айнтрахтом». Игра проходила в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Итоговый счёт игры — 6:1 в пользу хозяев.

Все голы в матче были забиты до 37-й минуты. В составе хозяев результативные удары на счету Кая Хаверца, Юлиана Брандта, Лукаса Аларио (2) и Чарлеса Арангиса. Ещё один гол в свои ворота провёл защитник гостей Мартин Хинтереггер. Гол престижа в составе «Айнтрахта» на 14-й минуте забил хавбек Филип Костич.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Айнтрахт» и «Байер» занимают соответственно 4-е и 5-е место. Обе команды набрали по 54 очка. В следующем туре «Байер» дома сыграет с «Шальке». «Айнтрахт» также дома встретится с «Майнцем».