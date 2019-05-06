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Реал - Вильярреал: видео голов и обзор матча

Реал - Вильярреал: видео голов и обзор матча
06:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В матче 36-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Вильярреал» со счётом 3:2.

Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано.

Счёт был открыт уже на 2-й минуте. Автором гола стал Мариано. На 11-й минуте гости восстановили равновесие благодаря голу Херара Морено с передачи Альваро Гонсалеса. В конце первого тайма «Реал» вывел вперёд Хесус Вальехо. На 49-й минуте третий гол в ворота «Вильярреала» забил Мариано с передачи Даниэля Карвахаля. В компенсированное время разрыв в счёте сократил Хауме Коста.

«Реал», набрав 68 очков, по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Вильярреал» (40) — на 15-м месте.

В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Реалом Сосьедад». Матч состоится 12 мая.

Реал - Вильярреал 3:2

Голы: М. Диас, 2, 49, Вальехо, 40 — Морено, 11, Коста, 90+4

Реал: Куртуа — Карвахаль, Вальехо, Варан, Марсело — Вальверде (Иско, 62), Каземиро, Кроос — Васкес (Асенсио, 62), М. Диас, Б. Диас (Винисиус, 74)

Вильярреал: Фернандес — Гаспар (Коста, 82), Гонсалес, Фунес-Мори, Кинтилья — Иборра, Касорла — Чуквезе, Форнальс (Бакка, 72), Педраса (Тригерос, 56) — Морено

Предупреждения: Фунес-Мори, Гонсалес, Иборра.

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ФК Вильярреал, Чемпионат Испании, Примера, ФК Реал Мадрид.
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