Металлист-1925 обыграл Рух, а Днепр-1 с Ингульцом расписали ничью (Видео)

Новости спорта: Харьковский клуб продолжает борьбу за второе место в лиге.

В центральных матчах 27-го тура Первой лиги «Металлист-1925» обыграл на своем поле «Рух» 2:1, а поединок «Днепр-1» - «Ингулец» завершился вничью 3:3.

В матче против «Руха» (Винники) харьковский «Металлист-1925» одержал свою первую победу за три тура. У харьковчан мячи забили Романов и Калюжный. Гол гостей в активе Климчука.

«Металлист-1925» празднует минимальную победу над «Рухом» 2:1 и продолжает борьбу с «Колосом» за вторую строчку турнирной таблицы. Сейчас харьковчане и команда из Коваливки имеют в своем активе по 45 очков.

В другом важном матче 27-го тура «Днепр-1» сыграл вничью с «Ингульцом» 3:3. Днепряне отыгрались с 1:3, забив два мяча после 85-й минуты.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

«Днепр-1» набрал 60 очков и уверенно лидирует в Первой лиге. Уже в следующем матче клуб из Днепра может оформить выход в УПЛ.