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Ребров шокирован решением Петряка

Ребров шокирован решением Петряка
08:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Венгерскому клубу не понравились действия украинца.

Ференцварош исключил из команды украинского полузащитника Ивана Петряка.

Клуб возмутило, что украинец в тайне от руководства вел переговоры с принципиальным соперником Видеотоном.

Инициатором исключения стал тренер Сергей Ребров, сообщает M4 Sport. Кроме того, в раздевалке уже зачеркнули номер на шкафчике Петряка.

В составе Ференцвароша Петряк, вместе с Ребровым и Харатиным стали чемпионами Венгрии.

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал потенциальный переход лидера своей команды Ивана Петряка в стан главных конкурентов.

"Ференцварош" сделал все для игрока, лично я был в Киеве, чтобы договориться с "Шахтером". Казалось, что мы близки к результату, но вчера он объявил о своем решении, которое шокировало меня и клуб. Будущее покажет, было ли это хорошее или плохое решение", — приводит слова Реброва Nemzetisport.

Ранее стало известно, что "Шахтер" принял условия покупки украинского полузащитника Ивана Петряка венгерским клубом "МОЛ Види", а сам игрок согласился на переход.

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Сергей Ребров, ФК Ференцварош, Новости футбола, Иван Петряк.
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