"Мадрид с тобой": игроки и болельщики Реала поддержали Касильяса

Новости спорта: Икер Касильяс является воспитанником мадридского клуба.

Футболисты и болельщики мадридского Реала провели акцию в поддержку голкипера Порту Икера Касильяса. На матч 36-го тура чемпионата Испании с Вильярреалом (3:2) футболисты "сливочных" вышли в футболках со слоганом "Икер, мы с тобой".

В свою очередь фанаты растянули на трибунах плакат с надписью "Мадрид с тобой. Сил Икеру - нашему вечному капитану".

Напомним, 1 мая на тренировке Порту у Касильяса случился сердечный приступ. Футболист был доставлен в один из госпиталей Порту, где ему была сделана операция.

Сейчас его жизни ничто не угрожает. Из-за перенесенного хирургического вмешательства 37-летний вратарь может завершить карьеру игрока. У него остался еще один год контракта с клубом.