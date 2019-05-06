"Ми чемпіони": Тимощук на украинском языке поздравил Зенит

Новости спорта: Зенит украинцев Ракицкого и Тимощука досрочно стал чемпионом России.

Ассистент главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук в Инстаграм поздравил свою команду с чемпионским титулом.

Сначала Тимощук написал сообщение на украинском языке, но также продублировал текст на русском и английском языках.

"Ми - чемпіони. Кожен з нас! З перемогою, улюблене місто і привіт Ліга Чемпіонів!!!" - написал Тимощук.

Петербургский "Зенит" за три тура до финиша чемпионата России по футболу досрочно обеспечил себе золото. Об этом стало известно после того, как ближайший преследователь лидера, московский "Локомотив" уступил "Арсеналу" в Туле - 0:2.

Теперь "Зенит" (ранее в субботу сыграл вничью с "Ахматом") и "Локомотив" отделяют девять очков – 58 против 49. И если московский клуб догонит петербуржцев по числу набранных баллов, он будет уступать ему по количеству побед.