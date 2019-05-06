"Ми чемпіони": Тимощук на украинском языке поздравил Зенит

Ассистент главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук в Инстаграм поздравил свою команду с чемпионским титулом.
Сначала Тимощук написал сообщение на украинском языке, но также продублировал текст на русском и английском языках.
"Ми - чемпіони. Кожен з нас! З перемогою, улюблене місто і привіт Ліга Чемпіонів!!!" - написал Тимощук.
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Ми - чемпіони. Кожен з нас! З перемогою, улюблене місто і привіт Ліга Чемпіонів!!! Мы - чемпионы. Каждый из нас! С победой, любимый город и - наконец-то - здравствуй Лига Чемпионов !!! We are champions. Everyone of us! This victory is for you, beloved city and - finally - hello again, the Champions League !!! #зенитчемпион #мычемпионы #лигачемпионов @erokhin___alexander @kuzyaev_14 @nizelik
Петербургский "Зенит" за три тура до финиша чемпионата России по футболу досрочно обеспечил себе золото. Об этом стало известно после того, как ближайший преследователь лидера, московский "Локомотив" уступил "Арсеналу" в Туле - 0:2.
Теперь "Зенит" (ранее в субботу сыграл вничью с "Ахматом") и "Локомотив" отделяют девять очков – 58 против 49. И если московский клуб догонит петербуржцев по числу набранных баллов, он будет уступать ему по количеству побед.