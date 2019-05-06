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Саленко дал совет Хацкевичу
15:09 Сегодня Телеграф zbirna.com

Новости спорта: Бывший нападающий киевского клуба прокомментировал игру команды.

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины по футболу Олег Саленко высказался о матче киевской команды с «Александрией» (1:1) в рамках 27-го тура Премьер-лиги.

«Динамо» проиграло борьбу за чемпионство. Матч с «Александрией», в котором киевляне не смогли победить, считаю, поставил точку в споре бело-синих с «Шахтером».

В команде очень мало футболистов, которые могут взять инициативу на себя, большинство старается избавиться от мяча. К тому же Александру Хацкевичу нужно ужесточить дисциплину, и если кто-то не отрабатывает — штрафовать. К примеру, в матче с «Александрией» я не увидел у «динамовцев» особого рвения к победе.

Киевлянам нужно готовиться к отборочным матчам Лиги чемпионов, думать, как усилить атакующую линию. Не к лицу такой команде оставаться без квалифицированного нападающего. Что самое обидное, так это то, что я пока не вижу и достойной смены среди молодежи», - сказал Саленко.

Отметим, что после 27-го тура «Динамо» на 9 очков отстает от лидирующего в турнирной таблице «Шахтера».

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), УПЛ, Александр Хацкевич, Олег Саленко.
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