Саленко дал совет Хацкевичу

Новости спорта: Бывший нападающий киевского клуба прокомментировал игру команды.

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины по футболу Олег Саленко высказался о матче киевской команды с «Александрией» (1:1) в рамках 27-го тура Премьер-лиги.

«Динамо» проиграло борьбу за чемпионство. Матч с «Александрией», в котором киевляне не смогли победить, считаю, поставил точку в споре бело-синих с «Шахтером».

В команде очень мало футболистов, которые могут взять инициативу на себя, большинство старается избавиться от мяча. К тому же Александру Хацкевичу нужно ужесточить дисциплину, и если кто-то не отрабатывает — штрафовать. К примеру, в матче с «Александрией» я не увидел у «динамовцев» особого рвения к победе.

Киевлянам нужно готовиться к отборочным матчам Лиги чемпионов, думать, как усилить атакующую линию. Не к лицу такой команде оставаться без квалифицированного нападающего. Что самое обидное, так это то, что я пока не вижу и достойной смены среди молодежи», - сказал Саленко.

Отметим, что после 27-го тура «Динамо» на 9 очков отстает от лидирующего в турнирной таблице «Шахтера».