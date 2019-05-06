В чемпионате Украины болельщики бросили петарду в футболиста (Видео)

Новости спорта: Когда твоя команда не может победить на поле, надо ей как-то помочь за его пределами.

Главной неприятностью 24 тура Второй лиги Украины стал инцидент по ходу матча "Полесья" и "Вереса", который игрался в Новограде-Волынском.

Уже в компенсированное арбитром время болельщики номинальных хозяев бросили петарду в игрока "Вереса" (в правой части экрана на видео), которому потребовалась медицинская помощь. Как видно из видео, кто-то из самых храбрых житомирян даже был готов выйти на поле, однако его запал быстро иссяк вместе с появлением около сектора полиции. Заметим, что во время потасовки фанатов и полиции на житомирском секторе находились как минимум три ребёнка.

Матч пришлось прервать практически на две минуты. Уже после возобновления игры правоохранители забрали нескольких особо буйных в направлении автозака.

Сам поединок завершился победой гостей 2:1. Футболисты "Полесья" первым открыли счёт, однако не удержали преимущества.