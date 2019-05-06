Вацко: Хочу спросить, есть ли лидеры Динамо?

Новости спорта: Специалист Виктор Вацко считает, что проблема комплексная.

Известный украинский комментатор Виктор Вацко подробно высказался об игровых проблемах «Динамо».

«Я не скажу, что «Динамо» играло экспериментальным составом. «Динамо» могло себе позволить зимой купить форварда Ситало? Но почему-то не купили. Де Пена – нападающий, который первую игру выдал на эмоциях, вторую – так себе, а сегодня его нет. Отсутствует человек.

Я считаю категорически неправильным спрашивать с молодых футболистов. Я хочу спросить: есть ли лидеры «Динамо»? Кто они? Буяльский и Андриевский? Кто обеспечивает ритм и динамику атак? С кого спрашивать? С Цитаишвили?

Я считаю, что проблема «Динамо» комплексная. И начинать, конечно, нужно с президента клуба. Не знаю, можно ли говорить, что есть у Хацкевича подбор исполнителей, которые прошли сильную школу? Можно говорить, что вот, «Аякс» же играет в Европе молодыми футболистами? Там есть лидеры. Но опять же: молодые футболисты не стабильные. Я не буду критиковать Цыганкова, потому что он на своих молодых плечах тянет «Динамо» весь сезон. Он самый результативный и больше всех забивает.

Был Вербич – если его нет, то опция Хацкевича пропала. Нет Соля, нет Беседина, нет нападающих. Не понимаю, почему играет де Пена, но не играет Супряга, за которого заплатили 6 миллионов, если верить слухам? А это большие деньги для «Динамо» сегодня. Отдать за нападающего, который не играет. Что-то не то в консерватории.

Нельзя сказать однозначно, что виноват Игорь Суркис. Потому что есть зона ответственности главного тренера. И за игру, и за тактику. Нельзя сказать, что виноват Хацкевич, потому что он имеет то, что имеет. Вопросы есть и к президенту, и к главному тренеру. Однозначно можно сказать одно: та ситуация, которая на сегодня есть, точно не устраивает болельщиков «Динамо». Третью игру подряд в атаке «Динамо» ничего не создает. Нет стараний, нет ротации», – сказал Вацко.