Гент Безуса и Яремчука уступил Брюгге

Новости спорта: Роман Яремчук и Роман Безус с “Гентом” проиграли “Брюгге” в чемпионате Бельгии.

В седьмом из 10-ти туров решающей части чемпионата Бельгии “Гент”, за который выступают украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун, принимал одного из лидеров первенства команду “Брюгге”.

Игра состоялась 5 мая и закончилась победой гостей со счетом 1: 0. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Яремчук и Безус появились на поле с первых минут. Украинский нападающий Роман Яремчук сыграл полный поединок, а полузащитник Роман Безус был заменен на 74-й минуте. На 13-й минуте Безус получил желтую карточку.

Сейчас "Гент" имеет в активе 26 очков и занимает последнюю, 6 строчку в турнирной таблице топ-группы.

Всего в нынешнем сезоне Роман Яремчук провел за “Гент” 42 поединка, в которых отметился 12 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Роман Безус сыграл в сезоне-2018/19 в составе “Сент-Трюйдена” и “Гента” 34 матча, в которых отметился 5 забитыми мячами и 3 результативными передачами.