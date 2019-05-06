Новости спорта: 56-летний украинский специалист Алексей Михайличенко категорически отказался возглавить "Динамо".

Ранее сообщалось, что Михайличенко может сменить 45-летнего Александра Хацкевича на посту главного тренера киевского клуба. Руководство "Динамо" до сих пор рассматривает кандидатуру Михайличенко, и, если он изменит свое решение, то сможет возглавить киевский клуб, сообщает 1927.kiev.ua.

Михайличенко возглавлял "Динамо" с 2002-го по 2004-й годы, с 2012-го по 2013-й был ассистентом главного тренера киевского клуба, а с 2013-го года занимает должность спортивного директора "Динамо".

Хацкевич возглавляет "Динамо" с 2017-го года.