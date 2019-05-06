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Клопп: Пример Ромы дает надежду

Клопп: Пример Ромы дает надежду
17:13 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Главный тренер Юрген Клопп поделился своим мнением перед ответным поединком Лиги чемпионов.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп дал свой комментарий накануне ответного поединка Лиги чемпионов против Барселоны.

"Первый матч мы проиграли со счетом 0:3. Конечно, никто бы не хотел оказаться в такой ситуации перед ответной встречей. Но я полагаю, что шансы на выход в финал у нас еще есть. Нужно сделать все возможное", — начал тренер.

"Рома в четвертьфинале прошлой Лиги чемпионов одолела Барселону, но они смогли забить гол на выезде, что имеет огромное значение. Но пример римлян тоже дает надежду".

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Также Клопп заявил, что предстоящую встречу пропустят нападающие Мохаммед Салах и Роберто Фирмино.

"Завтра нам не помогут сразу два форварда, которые по праву входят в число лучших в мире. Для выход в финал надо забивать сразу четыре мяча. Да, положение очень тяжелое. Но пока у нас будет 11 футболистов, готовых выйти на поле, мы будем пытаться". 

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ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
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