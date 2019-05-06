Манчестер Сити 1:0 Лестер: события матча (Видео)

Сегодня, 6 мая, состоится заключительный поединок 37-го тура английской Премьер-лиги. Манчестер Сити на "Этихаде" будет принимать Лестер. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени, рассудит встречу рефери Майк Дин. Горожане за 2 игры до завершения чемпионата упорно борются за чемпионство с Ливерпулем. Подопечные Юргена Клоппа в 37-м туре обыграли Ньюкасл и оторвались от МС на 2 очка.
Манчестер Сити 1:0 Лестер
Гол: Компани 70'
Предупреждения: Давид Сильва 22', Компани 44', Жезус 89' - Магуайр 35', Ихеаначо 90'
Лучшие моменты 2 тайма:
Матч окончен!
90+1' - Замена у МС: Стоунз поменял Давида Сильву.
3 минуты добавлено к матчу.
90' - Ихеаначо сбил Жезуса на чужой половине поля.
89' - Жезус получил предупреждение.
87' - Опасно! Ихеаначо пробивал с метров 16-и - мимо.
86' - Замена у МС: вместо Агуэро вышел Жезус.
85' - Замена у Лестера: Олбрайтона меняет Грэй.
83' - Бернарду Силва пробил издали - выше ворот.
80' - Замена у Лестера: Ихеаначо меняет Мэддисона.
75' - Замена у Лестера: Барнс меняет Тилеманса.
74' - Эдерсон поймал мяч после дальнего удара Олбрайтона.
Видео гола Компани:
70' - Гол! Компани с метров 22-х пробил в ближнюю девятку!
69' - Опасно! Агуэро пробивал носком с метров 6-и - Шмейхель выручает.
62' - Мэддисон пробил с линии штрафной - рядом со штангой.
58' - Гюндоган пробил с метров 18-и - рядом со штангой.
56' - Сане меняет Фодена.
54' - Стерлинг пробил издали - мимо ворот.
53' - Бернарду Силва пробил с острого угла - выше ворот.
53' - Опасно! Стерлинг пробивал головой с линии вратарской - мимо.
51' - МС подал уже 7 угловых, у Лестера пока 0.
Начался второй тайм!
Лучшие моменты первого тайма:
Первый тайм окончен. Перерыв.
1 минута добавлена к 1-му тайму.
45' - Бернарду Сильва пробил издали - Шмейхель на месте.
44' - Компани нарушил правила вблизи своей штрафной.
43' - Фоден неудачно навесил с правого фланга - удар от ворот.
41' - Гюндоган пробил слету - мимо ворот.
35' - Магуайр получил предупреждение.
34' - Давид Сильва пробил слету - мимо ворот.
32' - Опасно! Шмейхель на линии ворот останавливает мяч после удара Агуэро.
31' - Удар Фодена накрыт защитниками гостей.
31' - Удар Гюндогана из убойной позиции блокирован.
22' - Давид Сильва сбил Тилеманса в центре поля.
21' - Стерлинг прострелил с левого фланга - Эванс блокирует.
18' - Фоден пробил слету - выше ворот.
17' - Уокер пробил издали - мимо ворот.
14' - Эдерсон поймал мяч после удара Тилеманса.
11' - Фоден пробил с метров 15-и - Шмейхель поймал мяч.
8' - Опасно! Перейра пробил из убойной позиции - Компани блокирует.
7' - Агуэро нарушил правила в атаке.
5' - Компани заблокировал прострел с левого фланга.
2' - Стерлинг нарушил правила в атаке.
Матч начался!
Составы команд:
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Зинченко, Силва, Гюндоган, Бернарду– Стерлинг, Агуэро, Фоден
Запасные: Мурич, Данило, Стоунз, Сане, Марез, Отаменди, Жезус
Лестер: Шмейхель, Перейра, Эванс, Магуайр, Чилвелл, Ндиди, Чаудхери, Олбрайтон, Мэддисон, Тилеманс, Варди
Запасные: Уорд, Морган, Фухс, Менди, Барнс, Грэй, Ихеаначо.