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Манчестер Сити 1:0 Лестер: события матча (Видео)

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Манчестер Сити 1:0 Лестер: события матча (Видео)
21:49 Пн, 6 Май 2019 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча 37-го тура чемпионата Англии по футболу Манчестер Сити - Лестер.

Сегодня, 6 мая, состоится заключительный поединок 37-го тура английской Премьер-лиги. Манчестер Сити на "Этихаде" будет принимать Лестер. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени, рассудит встречу рефери Майк Дин. Горожане за 2 игры до завершения чемпионата упорно борются за чемпионство с Ливерпулем. Подопечные Юргена Клоппа в 37-м туре обыграли Ньюкасл и оторвались от МС на 2 очка. 

Манчестер Сити 1:0 Лестер

Гол: Компани 70'

Предупреждения: Давид Сильва 22', Компани 44', Жезус 89' - Магуайр 35', Ихеаначо 90'

Лучшие моменты 2 тайма:

Матч окончен!

90+1' - Замена у МС: Стоунз поменял Давида Сильву.

3 минуты добавлено к матчу. 

90' - Ихеаначо сбил Жезуса на чужой половине поля.

89' - Жезус получил предупреждение.

87' - Опасно! Ихеаначо пробивал с метров 16-и - мимо.

86' - Замена у МС: вместо Агуэро вышел Жезус

85' - Замена у Лестера: Олбрайтона меняет Грэй.

83' - Бернарду Силва пробил издали - выше ворот.

80' - Замена у Лестера: Ихеаначо меняет Мэддисона.

75' - Замена у Лестера: Барнс меняет Тилеманса.

74' - Эдерсон поймал мяч после дальнего удара Олбрайтона.

Видео гола Компани:

70' - Гол! Компани с метров 22-х пробил в ближнюю девятку!

69' - Опасно! Агуэро пробивал носком с метров 6-и - Шмейхель выручает.

62'Мэддисон пробил с линии штрафной - рядом со штангой.

58' - Гюндоган пробил с метров 18-и - рядом со штангой.

56' - Сане меняет Фодена.

54' - Стерлинг пробил издали - мимо ворот.

53' - Бернарду Силва пробил с острого угла - выше ворот.

53' - Опасно! Стерлинг пробивал головой с линии вратарской - мимо.

51' - МС подал уже 7 угловых, у Лестера пока 0.

Начался второй тайм!

Лучшие моменты первого тайма:

Первый тайм окончен. Перерыв.

1 минута добавлена к 1-му тайму.

45' - Бернарду Сильва пробил издали - Шмейхель на месте.

44' - Компани нарушил правила вблизи своей штрафной.

43' - Фоден неудачно навесил с правого фланга - удар от ворот.

41' - Гюндоган пробил слету - мимо ворот.

35'Магуайр получил предупреждение.

34' - Давид Сильва пробил слету - мимо ворот.

32' - Опасно! Шмейхель на линии ворот останавливает мяч после удара Агуэро.

31' - Удар Фодена накрыт защитниками гостей.

31' - Удар Гюндогана из убойной позиции блокирован.

22' - Давид Сильва сбил Тилеманса в центре поля.

21'  - Стерлинг прострелил с левого фланга - Эванс блокирует.

18' - Фоден пробил слету - выше ворот.

17' - Уокер пробил издали - мимо ворот.

14' - Эдерсон поймал мяч после удара Тилеманса.

11' Фоден пробил с метров 15-и - Шмейхель поймал мяч.

8' - Опасно! Перейра пробил из убойной позиции - Компани блокирует. 

7' - Агуэро нарушил правила в атаке.

5' - Компани заблокировал прострел с левого фланга.

2' - Стерлинг нарушил правила в атаке.

Матч начался!

Составы команд:

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Зинченко, Силва, Гюндоган, Бернарду– Стерлинг, Агуэро, Фоден

Запасные: Мурич, Данило, Стоунз, Сане, Марез, Отаменди, Жезус

Лестер: Шмейхель, Перейра, Эванс, Магуайр, Чилвелл, Ндиди, Чаудхери, Олбрайтон, Мэддисон, Тилеманс, Варди

Запасные: Уорд, Морган, Фухс, Менди, Барнс, Грэй, Ихеаначо.

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